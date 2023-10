CONCERT D’ORGUE 6 rue Général Leclerc Mirecourt, 27 octobre 2023, Mirecourt.

Mirecourt,Vosges

Concert d’orgue : Patrick DELABRE

Église Notre-Dame Mirecourt

Invité de cette soirée musicale, Patrick DELABRE

Lauréat du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, après être passé par le Conservatoire National de Région de Lille, Patrick Delabre a été organiste à la Cathédrale de Chartres à partir de novembre 1976. Après avoir enseigné l’écriture au Conservatoire à Rayonnement Régional et à l’Université de Poitiers à partir de 1982, Il se voit confier par les Villes de Chartres et Lucé l’enseignement de leur classe d’orgue à partir de 2003, enseignement qu’il a assuré jusqu’en juin 2018. Récitaliste en France et en Europe, lauréat du Concours d’Improvisation de Lyon, il a enregistré un CD Bach – Franck à la cathédrale de Chartres ainsi que les Sonates d’église de W.A. Mozart avec les membres du Quatuor à cordes de Chartres. La maîtrise du Conservatoire de Chartres a enregistré ses arrangements de chansons populaires ainsi qu’un CD de Noël avec le grand orgue de la cathédrale. Organiste titulaire émérite des Grandes Orgues de la cathédrale, il est Chevalier des Arts et Lettres.

Organisé par la délégation de Mirecourt des Jeunesses Musicales de France.

Renseignements et Billetterie Office de tourisme de Mirecourt et ses Environs. Tout public

Vendredi 2023-10-27 20:15:00 fin : 2023-10-27 . 2 EUR.

6 rue Général Leclerc Église Notre Dame

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est



Organ concert: Patrick DELABRE

Notre-Dame Church, Mirecourt

Guest organist Patrick DELABRE

After graduating from the Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris and the Conservatoire National de Région de Lille, Patrick Delabre became organist at Chartres Cathedral in November 1976. After teaching composition at the Conservatoire à Rayonnement Régional and the University of Poitiers from 1982, he was appointed by the towns of Chartres and Lucé to teach their organ classes from 2003, a post he held until June 2018. A recitalist in France and Europe, winner of the Lyon Improvisation Competition, he has recorded a Bach – Franck CD at Chartres Cathedral, as well as W.A. Mozart?s Church Sonatas with members of the Chartres String Quartet. The Conservatoire de Chartres master?s class recorded his arrangements of popular songs, as well as a Christmas CD with the cathedral?s great organ. Organist emeritus of the cathedral?s Grandes Orgues, he is a Chevalier des Arts et Lettres.

Organized by the Mirecourt delegation of Jeunesses Musicales de France.

Information and Tickets Office de tourisme de Mirecourt et ses Environs

Concierto de órgano: Patrick DELABRE

Iglesia Notre-Dame de Mirecourt

Patrick DELABRE será el invitado de esta velada musical

Diplomado por el Conservatorio Nacional Superior de Música de París y por el Conservatorio Nacional de Región de Lille, Patrick Delabre es organista de la catedral de Chartres desde noviembre de 1976. Tras enseñar composición en el Conservatoire à Rayonnement Régional y en la Universidad de Poitiers desde 1982, fue nombrado por las ciudades de Chartres y Lucé para impartir sus clases de órgano a partir de 2003, puesto que ocupó hasta junio de 2018. Recitalista en Francia y Europa, y ganador del Concurso de Improvisación de Lyon, ha grabado un CD Bach-Franck en la catedral de Chartres, así como las Sonatas eclesiásticas de W.A. Mozart con los miembros del Cuarteto de Cuerda de Chartres. El coro del Conservatorio de Chartres ha grabado sus arreglos de canciones populares, así como un CD de Navidad con el gran órgano de la catedral. Organista titular emérito de las Grandes Orgues de la catedral, es Caballero de las Artes y las Letras.

Organiza la rama de Mirecourt de las Juventudes Musicales de Francia.

Información y entradas Oficina de Turismo de Mirecourt

Orgelkonzert: Patrick DELABRE

Kirche Notre-Dame Mirecourt

Gast dieses musikalischen Abends: Patrick DELABRE

Patrick Delabre ist Absolvent des Conservatoire National Supérieur de Musique in Paris, nachdem er das Conservatoire National de Région in Lille absolviert hatte. Seit November 1976 war er Organist an der Kathedrale von Chartres. Nachdem er ab 1982 am Conservatoire à Rayonnement Régional und an der Universität Poitiers Schriftstellerei unterrichtet hatte, wurde er ab 2003 von den Städten Chartres und Lucé mit dem Unterricht ihrer Orgelklassen betraut, den er bis Juni 2018 ausübte. Er hat eine CD mit Bach und Franck in der Kathedrale von Chartres aufgenommen sowie die Kirchensonaten von W.A. Mozart mit dem Streichquartett von Chartres. Die Meisterklasse des Konservatoriums von Chartres nahm seine Arrangements von Volksliedern sowie eine Weihnachts-CD mit der großen Orgel der Kathedrale auf. Er ist emeritierter Titularorganist der großen Orgeln der Kathedrale und Chevalier des Arts et Lettres (Ritter der Künste und Literatur).

Organisiert von der Delegation von Mirecourt der Jeunesses Musicales de France.

Informationen und Kartenverkauf Office de tourisme de Mirecourt et ses Environs (Fremdenverkehrsamt von Mirecourt und Umgebung)

Mise à jour le 2023-10-05 par OT MIRECOURT