Sportez-vous bien : Marche nordique 6 Rue Gambetta Montargis, 22 novembre 2023, Montargis.

Montargis,Loiret

Tous les mercredis, venez faire de la marche nordique..

Mercredi 2023-11-22 12:15:00 fin : 2023-12-20 . .

6 Rue Gambetta

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire



Every Wednesday, come and enjoy Nordic walking.

Ven a disfrutar de la marcha nórdica todos los miércoles.

Kommen Sie jeden Mittwoch zum Nordic Walking.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT MONTARGIS