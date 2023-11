Le prénom 6 rue François Joseph Deyber Bernwiller, 25 novembre 2023, Bernwiller.

Bernwiller,Haut-Rhin

Le Théâtre Ruchêne reprend la pièce à succès, Le Prénom.Vente de boissons et produits locaux – Sur réservation : contact@hennerhisla.fr.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

6 rue François Joseph Deyber

Bernwiller 68210 Haut-Rhin Grand Est



Théâtre Ruchêne revives the hit play, Le Prénom.Sale of drinks and local produce – By reservation: contact@hennerhisla.fr

El Théâtre Ruchêne reestrena la obra de éxito Le Prénom (El nombre) – Venta de bebidas y productos locales – Con reserva previa: contact@hennerhisla.fr

Das Ruchêne-Theater übernimmt das Erfolgsstück, Le Prénom.Verkauf von Getränken und lokalen Produkten – Mit Reservierung: contact@hennerhisla.fr

