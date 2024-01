C’era una volta… la giornata della memoria 6 Rue Fernand Pauriol Marseille 5e Arrondissement, mercredi 17 janvier 2024.

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-17 15:30:00

fin : 2024-01-17

Lecture

Lectures en italien et atelier ludique pour enfants de 4 à 12 ans, animés par Antonella Gerratana



De 15h30 à 16h15 Activité gratuite, avec réservation souhaitée https://iicmarsiglia.esteri.it



Dans le cadre des commémorations de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste.



Lecture des livres Io e la mia paura de Francesca Sanna et Fu stella de Matteo Corradini et Vittoria Facchini.

6 Rue Fernand Pauriol Institut Culturel Italien

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-04 par Ville de Marseille