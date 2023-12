La Vitrine en fête 6 Rue Émile Monot Lons-le-Saunier Catégories d’Évènement: Jura

Lons-le-Saunier La Vitrine en fête 6 Rue Émile Monot Lons-le-Saunier, 23 décembre 2023, Lons-le-Saunier. Lons-le-Saunier Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23

fin : 2023-12-23 . Animations et démonstrations d’artisans créateurs. Restauration sur place. À 18h, tirage de la tombola. .

6 Rue Émile Monot La Vitrine

Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-13 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION Détails Catégories d’Évènement: Jura, Lons-le-Saunier Autres Code postal 39000 Lieu 6 Rue Émile Monot Adresse 6 Rue Émile Monot La Vitrine Ville Lons-le-Saunier Departement Jura Lieu Ville 6 Rue Émile Monot Lons-le-Saunier Latitude 46.67353 Longitude 5.55067 latitude longitude 46.67353;5.55067

6 Rue Émile Monot Lons-le-Saunier Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lons-le-saunier/