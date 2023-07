Exposition photo sur les lucarnes et les portes de Semur 6 rue du Vieux Marché Semur-en-Auxois Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Exposition photo sur les lucarnes et les portes de Semur
16 et 17 septembre
6 rue du Vieux Marché
Entrée libre

La salle d'interprétation du site patrimonial remarquable de la Ville de Semur-en-Auxois propose un espace d'exposition temporaire. Pour cette nouvelle édition, elle sera mise à disposition de l'association des Amis de Semur qui œuvre à la préservation et à la connaissance du patrimoine local.

Les amis de Semur proposent une exposition photo sur les lucarnes et les portes de Semur. Elle présentera les différents types de lucarnes existantes à Semur, ainsi que de grilles de portes, qui permettront de découvrir la diversité de ces ornements et la finesse des détails.

6 rue du Vieux Marché
21140 Semur-en-Auxois
Côte-d'Or
Bourgogne-Franche-Comté
03 80 97 20 44
https://amisdesemur.org/

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

© Amis de Semur

