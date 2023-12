MURDER PARTY 6 rue du Tram Ronchamp Catégories d’Évènement: Haute-Saône

2024-01-19 19:30:00

fin : 2024-01-19 . Le réseau intercommunal des médiathèques Rahin et Chérimont vous proposent des activités tout au long de l’année. La médiathèque de Ronchamp propose une « Murder Party », vendredi 19 janvier 2024 à 19h30.

À partir de 15 ans.

Gratuit – Sur inscription au 03 84 63 58 85 ou en ligne :

https://www.eventbrite.fr/e/billets-nuit-de-la-lecture-murder-party-777540684117?aff=oddtdtcreator .

6 rue du Tram Médiathèque de Ronchamp

Ronchamp 70250

