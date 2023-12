ATELIER RÉPAR’CAFÉ 6 rue du Temple Bédarieux, 4 décembre 2023, Bédarieux.

Bédarieux,Hérault

ATELIER « REPAR’ CAFÉ »

La Talvera organise un atelier « Répare café / Atelier cuisine / Grande Table » ,

Répare Café de 9h30 à 12h (Électroménager Outillage, informatique, électronique, réparation vélo).

Deux bénévoles compétents seront là pour vous accueillir et faire avec vous. (GRATUIT)

Atelier cuisine de 9h à 12h (GRATUIT)

Repas La Grande Table à.

6 rue du Temple

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie



REPAR? CAFÉ » WORKSHOP

La Talvera is organizing a « Répare café / Atelier cuisine / Grande Table » workshop,

Répare Café from 9.30am to 12pm (household appliances, tools, computers, electronics, bike repair).

Two skilled volunteers will be there to welcome you and work with you. (FREE OF CHARGE)

Cooking workshop from 9am to 12pm (FREE)

La Grande Table meal at

REPARAR? TALLER » CAFÉ

La Talvera organiza un taller « Répare café / Taller de cocina / Grande Table »,

Répare Café de 9h30 a 12h00 (electrodomésticos, herramientas, informática, electrónica, reparación de bicicletas).

Dos voluntarios cualificados estarán allí para darle la bienvenida y trabajar con usted. (GRATUITO)

Taller de cocina de 9h a 12h (GRATUITO)

Comida de La Grande Table en

WORKSHOP « REPAR? CAFÉ »

La Talvera organisiert einen Workshop « Reparier Café / Kochworkshop / Großer Tisch »,

Reparier Café von 9.30 bis 12 Uhr (Haushaltsgeräte, Werkzeuge, Computer, Elektronik, Fahrradreparaturen).

Zwei kompetente Freiwillige werden da sein, um Sie zu empfangen und mit Ihnen zu machen. (GRATIS)

Kochworkshop von 9:00 bis 12:00 Uhr (GRATIS)

Mahlzeit La Grande Table in

