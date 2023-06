ATELIER ENFANT « DES ANIMAUX TOUT DOUX » 6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre, 9 août 2023, Asnières-sur-Vègre.

Asnières-sur-Vègre,Sarthe

Entrelacs de fils tout doux pour confectionner un p’tit loup ou un hibou.

2023-08-09 à ; fin : 2023-08-09 16:00:00. EUR.

6 Rue du Temple

Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire



Intertwining soft yarns to make a little wolf or an owl

Entrelazando hilos suaves para hacer un lobito o un búho

Eingewebte, weiche Fäden zum Basteln eines kleinen Wolfs oder einer Eule

