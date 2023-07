ATELIER FAMILLE : TISSAGE MEDIEVAL AUX PLAQUETTES 6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre, 15 juillet 2023, Asnières-sur-Vègre.

Asnières-sur-Vègre,Sarthe

Venez vous initier au tissage médiéval et fabriquez votre galon aux motifs du XIIIe siècle..

2023-07-15 fin : 2023-07-15 16:00:00. EUR.

6 Rue du Temple

Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire



Come and learn medieval weaving and make your own braid with 13th century motifs.

Ven a aprender a tejer en la Edad Media y haz tu propia trenza con motivos del siglo XIII.

Lassen Sie sich in die mittelalterliche Weberei einführen und stellen Sie Ihre Borte mit Motiven aus dem 13. Jahrhundert her.

