MERCREDI DES ENFANTS 6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre, 12 juillet 2023, Asnières-sur-Vègre.

Asnières-sur-Vègre,Sarthe

Comme chaque été, au Manoir de la Cour le mercredi c’est le jour des enfants ! Ateliers, chasse au trésor dans le village et visites vous sont proposés afin d’offrir une journée hors du temps aux petites princesses et chevaliers..

2023-07-12 à ; fin : 2023-07-12 17:00:00. EUR.

6 Rue du Temple

Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire



Like every summer, Wednesday at the Manoir de la Cour is children?s day! Workshops, treasure hunts in the village and visits are on offer to give little princesses and knights a day out of time.

Como cada verano, el miércoles es el día de los niños en el Manoir de la Cour Talleres, búsquedas del tesoro en el pueblo y visitas para que las princesitas y los caballeros pasen un día fuera del tiempo.

Wie jeden Sommer ist der Mittwoch im Manoir de la Cour der Tag der Kinder! Workshops, Schatzsuche im Dorf und Besichtigungen werden angeboten, um den kleinen Prinzessinnen und Rittern einen Tag außerhalb der Zeit zu bieten.

