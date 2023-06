EXPOSITION « L’ANIMAL AU MOYEN ÂGE » 6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre, 1 juillet 2023, Asnières-sur-Vègre.

Asnières-sur-Vègre,Sarthe

Depuis 2019, le Manoir de la Cour accueille une grande exposition temporaire lors de la saison estivale. Cette année c’est au tour des animaux d’être mis à l’honneur..

2023-07-01 fin : 2023-09-17 19:00:00. EUR.

6 Rue du Temple

Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire



Since 2019, the Manoir de la Cour has hosted a major temporary exhibition during the summer season. This year, it?s the animals? turn to take center stage.

Desde 2019, el Manoir de la Cour acoge una gran exposición temporal durante la temporada de verano. Este año les toca a los animales ser los protagonistas.

Seit 2019 findet im Manoir de la Cour während der Sommersaison eine große temporäre Ausstellung statt. Dieses Jahr sind die Tiere an der Reihe.

Mise à jour le 2023-06-23 par eSPRIT Pays de la Loire