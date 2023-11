Marché de Noël de l’APE 6 Rue du Stade Ymonville, 26 novembre 2023, Ymonville.

Ymonville,Eure-et-Loir

Marché de Noël. Organisé par l’APE de Moutiers Prasville Ymonville. Entrée gratuite.

Nombreuses idées cadeaux, présence du Père Noêl de 14h00 à 17h00.

Créateurs, artisans et VDI..

6 Rue du Stade

Ymonville 28150 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Christmas market. Organized by Moutiers Prasville Ymonville PA. Free admission.

Lots of gift ideas, Santa Claus present from 2pm to 5pm.

Designers, craftsmen and VDI.

Mercado de Navidad. Organizado por la AP Moutiers Prasville Ymonville. Entrada gratuita.

Muchas ideas de regalos, Papá Noel presente de 14h a 17h.

Diseñadores, artesanos y VDI.

Weihnachtsmarkt. Organisiert von der Elternvereinigung von Moutiers Prasville Ymonville. Der Eintritt ist frei.

Zahlreiche Geschenkideen, Anwesenheit des Weihnachtsmanns von 14:00 bis 17:00 Uhr.

Designer, Kunsthandwerker und VDI.

Mise à jour le 2023-11-07 par OT COEUR DE BEAUCE