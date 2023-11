Fun car show – stock car international 6 Rue du Stade Illzach, 18 mai 2024, Illzach.

Illzach,Haut-Rhin

C’est la plus grande concentration de voitures américaines en France: plus de mille véhicules américains d’époque et 20 000 spectateurs autour de diverses animations, attractions et concerts de country..

2024-05-18 fin : 2024-05-20 . EUR.

6 Rue du Stade

Illzach 68110 Haut-Rhin Grand Est



It is the largest concentration of American cars in France: more than a thousand vintage American cars and 20,000 spectators around various animations, attractions and country concerts.

Es la mayor concentración de coches americanos en Francia: más de mil vehículos americanos de época y 20.000 espectadores en torno a diversas animaciones, atracciones y conciertos de música country.

Es ist die größte Ansammlung amerikanischer Autos in Frankreich: mehr als tausend amerikanische Oldtimer und 20.000 Zuschauer, die an verschiedenen Animationen, Attraktionen und Country-Konzerten teilnehmen.

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de tourisme et des congrès de Mulhouse et sa région