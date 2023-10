Ateliers créatifs sur le Canada 6 rue du Square Eugène Cordier Longny les Villages, 3 novembre 2023, Longny les Villages.

Longny les Villages,Orne

Dans le cadre de « Attache ta Tuque », la médiathèque de Longny vous propose des ateliers créatifs autour du Canada. A la demande..

2023-11-03 15:00:00 fin : 2023-11-03 17:00:00. .

6 rue du Square Eugène Cordier LONGNY AU PERCHE

Longny les Villages 61290 Orne Normandie



Event aimed at discovering genealogy and the links between Normandy and the history of French emigration to Canada Attache ta tuque! » comes from the commonly used Quebec expression « Attache ta tuque avec d’la broche ». It means to tie your hat with the straps so that it stays firmly on your head. In a figurative sense: « prepare yourself well for what is to come ». This name illustrates the links with Quebec and aims to challenge the public in a playful way around a new event

En el marco del festival « Attache ta Tuque », la mediateca de Longny propone talleres creativos sobre Canadá. Previa solicitud.

Im Rahmen von « Attache ta Tuque » bietet Ihnen die Mediathek von Longny kreative Workshops rund um Kanada an. Auf Anfrage.

