DON DU SANG

6 Rue du Soleil Hettange-Grande, 29 septembre 2023, Hettange-Grande. Sauvez des vies, donnez votre sang.. Adultes

Vendredi 2023-09-29 15:00:00 fin : 2023-09-29 19:00:00. 0 EUR.

6 Rue du Soleil Salle Blondin – Soetrich

Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est



Save lives, give blood. Salva vidas, dona sangre. Retten Sie Leben, spenden Sie Blut.

