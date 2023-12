Lectures partagées Christian Bobin – Les Nuits de la lecture 6 Rue du Serein Précy-sous-Thil Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Début : 2024-01-19 19:00:00

fin : 2024-01-19 20:30:00 . Christian Bobin s’est éteint soudainement en 2022 et a reçu à titre posthume, le prix spécial du Goncourt de la poésie.

Auteur contemplatif, originaire de Bourgogne, ses textes d’une prose poétique stupéfiante de pureté invitent au recueillement et à la méditation.

La Cie L’enchantement de la mandarine, vous propose une Lecture partagée autour de ses textes.

La comédienne, Nathalie Guéraud vous accompagnera lors de cet échange au cours duquel vous êtes invités à présenter vos extraits préférés.

Entrée libre EUR.

6 Rue du Serein Médiathèque Communautaire

Précy-sous-Thil 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

