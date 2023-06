Domaine Frédéric Mabileau 6 rue du Pressoir Saint-Nicolas-de-Bourgueil, 12 juin 2023, Saint-Nicolas-de-Bourgueil.

Saint-Nicolas-de-Bourgueil,Indre-et-Loire

Chez nous le fruit est notre joyau, cueillis à la main, les raisins sont suivis avec une grande attention du fruit à la bouteille. Mon travail de la terre se veut biologique et biodynamique, ce n’est pas une fin en soi mais un moyen de faire parler le terroir en toute authenticité..

6 rue du Pressoir

Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



In the heart of the St Nicolas tarrace, this 27-hectare vineyard is home to fine cabernet franc grapes harvested by hand when perfectly ripe. The Frédéric Mabileau estate also has a restaurant: Chez Odette.

La fruta es nuestra joya, recogida a mano, las uvas son seguidas con mucho cuidado desde la fruta hasta la botella. Mi trabajo en la tierra es orgánico y biodinámico, no es un fin en sí mismo sino un medio para que el terruño hable por sí mismo.

Bei uns ist die Frucht unser Juwel. Die Trauben werden von Hand gepflückt und mit großer Aufmerksamkeit von der Frucht bis zur Flasche verfolgt. Meine Arbeit auf dem Land ist biologisch und biodynamisch, das ist kein Selbstzweck, sondern ein Mittel, um das Terroir in aller Authentizität sprechen zu lassen.

