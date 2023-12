Atelier de danses traditionnelles 6 Rue du Président Tyndo Thouars, 30 janvier 2024, Thouars.

Thouars Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-30 20:30:00

fin : 2024-01-30 22:00:00

Le Conservatoire Tyndo et l’association Trad’y Danse vous donnent rendez-vous pour une soirée d’échanges autour de la danse traditionnelle ! Dans une ambiance musicale et festive, on y pratique des danses en couple (scottish, mazurkas, valse) mais aussi des danses en ronde (maraîchines…), des avant-deux, des marchoises …

C’est un rendez-vous pour les amoureux de la danse et également pour les néophytes qui souhaitent profiter de ce moment de rencontres et d’échanges avec l’autre.

Afin de vous faire découvrir leur atelier bi-mensuel cet atelier est ouvert à tous. Sous le signe de la convivialité et du partage, venez essayer et entrez dans la ronde !!!!

Une belle soirée à venir et à ne surtout pas manquer au conservatoire !

6 Rue du Président Tyndo Au conservatoire Tyndo

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-22 par Maison du Thouarsais