Auditions En scènes ! 6 Rue du Président Tyndo Thouars, jeudi 25 janvier 2024.

Thouars Deux-Sèvres

Début : 2024-01-25 18:30:00

Les élèves du Conservatoire vous proposent une nouvelle date d’auditions pour venir les applaudir ! La scène est le lieu où la pratique artistique prend toute sa mesure ! La scène est le lieu où les élèves du conservatoire peuvent venir s’exprimer et présenter leurs morceaux, leurs chants ou encore leurs chorégraphies travaillées sur l’année. C’est le moment où l’on se produit seul, en duo, en petite formation ou en orchestre, celui où on danse. C’est aussi un temps de découverte pour les spectateurs, des moments de partage en lien direct avec l’enseignement dispensé et ouverts à la curiosité de tous les publics.

Réservations conseillées.

6 Rue du Président Tyndo Au conservatoire Tyndo

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine conservatoire@thouars-communaute.fr



