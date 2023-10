Medalgio Revival 6 Rue du Président Tyndo Thouars, 13 décembre 2023, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Medalgio revival est composé de 8 musiciens. Il vous propose aujourd’hui un répertoire dans un style plutôt funky, allie le jazz traditionnel avec les sonorités du smooth jazz et du jazz fusion. À écouter avec attention pour passer une belle soirée musicale ….

2023-12-13 fin : 2023-12-13 . EUR.

6 Rue du Président Tyndo Au conservatoire Tyndo

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Medalgio revival is made up of 8 musicians. Today, they offer a repertoire in a funky style, combining traditional jazz with the sounds of smooth jazz and jazz fusion. Listen carefully for a great musical evening…

Medalgio revival está formado por 8 músicos. Su repertorio es una mezcla funky de jazz tradicional con sonidos de smooth jazz y jazz fusión. Escuche con atención para disfrutar de una gran velada musical…

Medalgio revival besteht aus 8 Musikern. Er bietet Ihnen heute ein Repertoire in einem eher funkigen Stil, der den traditionellen Jazz mit den Klängen des Smooth Jazz und des Fusion Jazz verbindet. Hören Sie aufmerksam zu, um einen schönen musikalischen Abend zu verbringen …

Mise à jour le 2023-10-24 par Maison du Thouarsais