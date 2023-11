Féérie d’hiver 6 Rue du Président Tyndo Thouars, 8 décembre 2023, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

En ce mois de décembre, quoi de mieux que de se plonger dans la Féérie des fêtes de fin d’année ? C’est ce que Jean-Charles Benoist (orgue) et Amaury Trouvé (chant) accompagnés des élèves d’orgue et de chants en musiques actuelles du conservatoire vous proposent à l’occasion de ce concert..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . EUR.

6 Rue du Président Tyndo Au conservatoire Tyndo

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



In this month of December, what could be better than to immerse ourselves in the enchantment of the festive season? That’s what Jean-Charles Benoist (organ) and Amaury Trouvé (vocals), accompanied by the conservatory’s organ and contemporary music singing students, offer you in this concert.

En este mes de diciembre, ¿qué mejor que sumergirse en el encanto de las fiestas de fin de año? Eso es lo que harán en este concierto Jean-Charles Benoist (órgano) y Amaury Trouvé (voz), acompañados por los alumnos de órgano y canto de música contemporánea del Conservatorio.

Was gibt es im Dezember Besseres, als sich in den Zauber der Weihnachtszeit zu versenken? Genau das bieten Ihnen Jean-Charles Benoist (Orgel) und Amaury Trouvé (Gesang) zusammen mit den Orgel- und Gesangsschülern des Konservatoriums anlässlich dieses Konzerts.

Mise à jour le 2023-10-24 par Maison du Thouarsais