Atelier de danses traditionnelles 6 Rue du Président Tyndo Thouars, 28 novembre 2023, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Le Conservatoire Tyndo et l’association Trad’y Danse vous donnent rendez-vous pour une soirée d’échanges autour de la danse traditionnelle !.

2023-11-28 fin : 2023-11-28 22:00:00. EUR.

6 Rue du Président Tyndo Au conservatoire Tyndo

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Conservatoire Tyndo and the association Trad’y Danse invite you to an evening of exchanges around traditional dance!

El Conservatorio Tyndo y la asociación Trad’y Danse le invitan a una velada de intercambios en torno a la danza tradicional

Das Konservatorium Tyndo und der Verein Trad’y Danse laden Sie zu einem Abend des Austauschs rund um den traditionellen Tanz ein!

