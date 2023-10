Concert RoSaWay 6 Rue du Président Tyndo Thouars, 25 novembre 2023, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Le Conservatoire Tyndo vous propose un rendez-vous régulier autour des danses traditionnelles. Un mardi par mois, venez échanger autour de cette pratique et participez à ces ateliers animés par deux professeurs du conservatoire, Benoit Guerbigny (pour la danse) et Gilles Tapin (pour la musique) !.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

6 Rue du Président Tyndo Au conservatoire Tyndo

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Conservatoire Tyndo offers a regular series of workshops on traditional dances. One Tuesday a month, come and share your knowledge of traditional dance and take part in these workshops led by two Conservatoire teachers, Benoit Guerbigny (for dance) and Gilles Tapin (for music)!

El Conservatorio Tyndo propone regularmente talleres de danza tradicional. Un martes al mes, venga a hablar de danza tradicional y participe en estos talleres dirigidos por dos profesores del Conservatorio, Benoit Guerbigny (para la danza) y Gilles Tapin (para la música)

Das Tyndo-Konservatorium bietet Ihnen ein regelmäßiges Treffen rund um traditionelle Tänze an. An einem Dienstag im Monat können Sie sich über diese Praxis austauschen und an diesen Workshops teilnehmen, die von zwei Lehrern des Konservatoriums, Benoit Guerbigny (für den Tanz) und Gilles Tapin (für die Musik), geleitet werden!

Mise à jour le 2023-09-29 par Maison du Thouarsais