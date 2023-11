Auditions En scènes ! 6 Rue du Président Tyndo Thouars, 20 novembre 2023, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Les élèves du Conservatoire vous proposent une nouvelle date d’auditions pour venir les applaudir ! La scène est le lieu où la pratique artistique prend toute sa mesure !

Réservations conseillées..

2023-11-20 fin : 2023-11-20 . EUR.

6 Rue du Président Tyndo Au conservatoire Tyndo

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The students of the Conservatory offer you a new audition date to come and applaud them! The stage is the place where artistic practice takes its full measure!

Reservations recommended.

¡Los alumnos del Conservatorio proponen una nueva fecha de audiciones para venir a aplaudirles! El escenario es el lugar en el que la práctica artística cobra sentido

Se recomienda reservar.

Die Schüler des Konservatoriums bieten Ihnen ein neues Vorspieldatum an, damit Sie kommen und ihnen applaudieren können! Die Bühne ist der Ort, an dem die künstlerische Praxis ihr volles Potenzial entfaltet!

Reservierungen werden empfohlen.

Mise à jour le 2023-11-09 par Maison du Thouarsais