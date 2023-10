Spectacle Le Bal des Pompiers 6 Rue du Président Tyndo Thouars, 20 octobre 2023, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Dans le cadre du projet « Aider les aidants » organisé par le Centre Socio-Culturel du Thouarsais et l’association Autisme Nord 79 vous invite au spectacle « Le bal des pompiers » de Laurent SAVARD. Un fils autiste vu par son père artiste ! Venez découvrir UNE vision de l’autisme un peu décalée..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . EUR.

6 Rue du Président Tyndo Au Conservatoire Tyndo

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



As part of the « Aider les aidants » project organized by the Centre Socio-Culturel du Thouarsais and the Autisme Nord 79 association, we invite you to the show « Le bal des pompiers » by Laurent SAVARD. An autistic son as seen by his artist father! Come and discover UNE vision de l’autisme un peu décalée.

En el marco del proyecto « Ayudar a los cuidadores », organizado por el Centre Socio-Culturel du Thouarsais y la asociación Autisme Nord 79, le invitamos al espectáculo « Le bal des pompiers » de Laurent SAVARD. Un hijo autista visto por su padre artista Venga a descubrir una visión un poco diferente del autismo.

Im Rahmen des vom Centre Socio-Culturel du Thouarsais und dem Verein Autisme Nord 79 organisierten Projekts « Aider les aidants » lädt Sie der Verein Autisme Nord 79 zum Theaterstück « Le bal des pompiers » von Laurent SAVARD ein. Ein autistischer Sohn aus der Sicht seines künstlerischen Vaters! Entdecken Sie EINE etwas schräge Sicht auf den Autismus.

Mise à jour le 2023-10-14 par Maison du Thouarsais