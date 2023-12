Brise marine au Phare 6 rue du Premier Syndicat Allex Catégories d’Évènement: Allex

Drôme Brise marine au Phare 6 rue du Premier Syndicat Allex, 10 décembre 2023 11:00, Allex. Allex,Drôme Huîtres en éveil.

2023-12-10 11:00:00 fin : 2023-12-10 . .

6 rue du Premier Syndicat Le Phare d’Allex – café associatif

Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Oysters on the alert Ostras en alerta Austern im Aufbruch Mise à jour le 2023-12-05 par Office de Tourisme du Val de Drôme Détails Heure : 11:00 Catégories d’Évènement: Allex, Drôme Autres Code postal 26400 Lieu 6 rue du Premier Syndicat Adresse 6 rue du Premier Syndicat Le Phare d'Allex - café associatif Ville Allex Departement Drôme Lieu Ville 6 rue du Premier Syndicat Allex Latitude 44.764255 Longitude 4.91578 latitude longitude 44.764255;4.91578

6 rue du Premier Syndicat Allex Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/allex/