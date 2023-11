LA HAUTE-GARONNE DE FERME EN FERME – 17 EDITION 6 Rue du Portail Martres-Tolosane, 27 avril 2024, Martres-Tolosane.

Martres-Tolosane,Haute-Garonne

Le CIVAM de Haute-Garonne organise l’opération « De Ferme en Ferme » pour sa 17ème édition.

Venez à la rencontre des paysans et paysannes de la Haute-Garonne, découvrez leur métier, leurs pratiques et leurs produits fermiers..

2024-04-27 fin : 2024-04-28

6 Rue du Portail FD CIVAM 31

Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie



CIVAM de Haute-Garonne is organizing the 17th edition of « De Ferme en Ferme ».

Come and meet the farmers of Haute-Garonne, and discover their trade, their practices and their farm produce.

El CIVAM de Haute-Garonne organiza su 17ª edición de « De granja en granja ».

Venga a conocer a los agricultores del Alto Garona y descubra su trabajo, sus prácticas y sus productos agrícolas.

Das CIVAM de Haute-Garonne organisiert die Aktion « De Ferme en Ferme » (Von Hof zu Hof) in ihrer 17.

Treffen Sie die Bauern und Bäuerinnen der Haute-Garonne, lernen Sie ihren Beruf, ihre Praktiken und ihre bäuerlichen Produkte kennen.

