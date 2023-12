Réveillon du Nouvel An 6, rue du Port Giffaumont-Champaubert Catégories d’Évènement: Giffaumont-Champaubert

Marne Réveillon du Nouvel An 6, rue du Port Giffaumont-Champaubert, 31 décembre 2023 19:30, Giffaumont-Champaubert. Giffaumont-Champaubert,Marne Profitez d’une soirée de réveillon festive en version tout inclus : un menu 7 plats délicieusement préparé avec sa sélection de boissons et… Les Barboozes ! Sur réservation..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 04:00:00. .

6, rue du Port Casino JOA

Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est



Enjoy a festive New Year's Eve all-inclusive: a deliciously prepared 7-course menu with a selection of drinks and… Les Barboozes! Reservations required. Disfrute de una Nochevieja festiva con todo incluido: un menú de 7 platos deliciosamente preparado con una selección de bebidas y… ¡Les Barboozes! Reserva obligatoria. Genießen Sie einen festlichen Silvesterabend in der All-Inclusive-Version: ein köstlich zubereitetes 7-Gänge-Menü mit seiner Auswahl an Getränken und… Les Barboozes! Nur mit Reservierung.

