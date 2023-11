Noël au casino 6, rue du port Giffaumont-Champaubert, 24 décembre 2023, Giffaumont-Champaubert.

Giffaumont-Champaubert,Marne

Le Chef et sa brigade vous ont concoté un menu spécial pour festoyer ensemble pour une date gourmande. Menu unique. Sur réservation..

2023-12-24 fin : 2023-12-25 14:00:00. .

6, rue du port Casino JOA

Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est



The Chef and his brigade have concocted a special menu for you to feast together for a gourmet date. Unique menu. Reservations required.

El Chef y su brigada han preparado un menú especial para celebrar juntos una cita gastronómica. Menú único. Reserva obligatoria.

Der Chefkoch und seine Brigade haben ein besonderes Menü für Sie zusammengestellt, um an einem Schlemmertag gemeinsam zu schlemmen. Dieses Menü ist einmalig. Auf Reservierung.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne