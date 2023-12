Soirée Blind Test spécial Noël 6, rue du port Giffaumont-Champaubert, 16 décembre 2023 21:00, Giffaumont-Champaubert.

Giffaumont-Champaubert,Marne

Prêt(e) à vous amuser entre amis, en famille, en solo, en duo… ? Qui sera le (ou la) meilleur(e) ? Participez à notre soirée Blind Test au Bar des Sports. Accès gratuit..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 23:00:00. .

6, rue du port Casino JOA

Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est



Ready to have fun with friends, family, solo or as a duo? ? Take part in our Blind Test evening at the Bar des Sports. Free admission.

¿Listo para divertirte con amigos, en familia, solo o en dúo? ? Ven a nuestra velada de pruebas a ciegas en el Bar des Sports. Entrada gratuita.

Sind Sie bereit, sich mit Freunden, der Familie, allein, zu zweit… zu amüsieren? ? Wer wird der (oder die) Beste sein? Nehmen Sie an unserem Blind-Test-Abend in der Bar des Sports teil. Kostenloser Zugang.

