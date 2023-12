Dîner musical 6 , rue du Port Giffaumont-Champaubert, 9 décembre 2023 20:00, Giffaumont-Champaubert.

Giffaumont-Champaubert,Marne

Les équipes du Comptoir JOA vous proposent de savourer un délicieux moment de détente avec KC. Sa voix chaude et son enthousiasme, son sourire franc et son timbre de voix séduiront chacun..

6 , rue du Port Casino JOA

Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est



The Comptoir JOA teams invite you to enjoy a delicious moment of relaxation with KC. His warm voice and enthusiasm, his frank smile and his tone of voice will seduce everyone.

Los equipos del Comptoir JOA le invitan a disfrutar de un delicioso momento de relajación con KC. Su voz cálida y su entusiasmo, su sonrisa franca y su tono de voz seducirán a todos.

Die Teams des Comptoir JOA schlagen Ihnen vor, einen köstlichen Moment der Entspannung mit KC zu genießen. Seine warme Stimme und sein Enthusiasmus, sein offenes Lächeln und sein Timbre werden jeden begeistern.

Mise à jour le 2023-12-06 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne