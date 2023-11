Anniversaire du casino 6, rue du port Giffaumont-Champaubert, 1 décembre 2023, Giffaumont-Champaubert.

Giffaumont-Champaubert,Marne

Célébrons ensemble le 9ème anniversaire de votre casino JOA du Lac Du Der. Laissez-vous surprendre, partageons cet évènement magique… Nous avons fait le plein de surprises pour vous enchanter!.

2023-12-01 fin : 2023-12-03 02:00:00. .

6, rue du port Casino JOA

Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est



Let’s celebrate the 9th anniversary of your JOA casino in Lac Du Der. Let us surprise you and share this magical event… We’ve got plenty of surprises to delight you!

Celebremos juntos el 9º aniversario de su casino JOA en Lac Du Der. Déjenos sorprenderle y compartir este acontecimiento mágico… ¡Tenemos muchas sorpresas para deleitarle!

Lassen Sie uns gemeinsam den 9. Geburtstag Ihres JOA Casinos in Lac Du Der feiern. Lassen Sie sich überraschen, lassen Sie uns dieses magische Ereignis teilen… Wir haben uns viele Überraschungen einfallen lassen, um Sie zu begeistern!

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne