Double effet 6, rue du port Giffaumont-Champaubert, 28 septembre 2023, Giffaumont-Champaubert.

Giffaumont-Champaubert,Marne

Pourquoi se contenter d’un tirage au sort quand on peut en faire 2 ?Recevez vos bulletins de participation à chaque visite. Nous mettons en jeu + 1 500€ de cadeaux prestigieux pour notre grand jeu..

2023-09-28 fin : 2023-10-08 . .

6, rue du port Casino JOA

Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est



Why settle for one draw when you can have 2? Receive your entry forms with each visit. We’re giving away + 1,500? prestigious gifts in our grand prize draw.

¿Por qué conformarse con un sorteo cuando puede tener 2? Reciba sus formularios de participación con cada visita. Regalamos más de 1.500? prestigiosos regalos en nuestro gran sorteo.

Warum sich mit einer Verlosung begnügen, wenn man zwei machen kann? Erhalten Sie Ihre Teilnahmekarten bei jedem Besuch. Wir verlosen +1.500? an prestigeträchtigen Geschenken für unser großes Gewinnspiel.

Mise à jour le 2023-09-18 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne