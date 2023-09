Qui c’est qui ? 6, rue du port Giffaumont-Champaubert, 27 septembre 2023, Giffaumont-Champaubert.

Giffaumont-Champaubert,Marne

Insérez votre carte de fidélité dans le lecteur de votre machine à sous ou jeux électroniques découvrez avec nous qui c’est qui….? Jeu réservé aux membres du Club JOA. De nombreux lots à gagner..

2023-09-27 fin : 2023-09-27 21:00:00. .

6, rue du port Casino JOA

Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est



Insert your loyalty card in the reader of your slot machine or electronic game and discover with us who is who….? Game reserved for JOA Club members. Lots of prizes to be won.

Introduzca su tarjeta de fidelidad en el lector de su máquina tragaperras o juegos electrónicos y descubra con nosotros quién es….? Juego reservado a los miembros del Club JOA. Muchos premios para ganar.

Stecken Sie Ihre Treuekarte in das Lesegerät Ihres Spielautomaten oder elektronischen Spiels. Finden Sie mit uns heraus, wer wer ist….? Dieses Spiel ist nur für Mitglieder des JOA-Clubs. Zahlreiche Preise zu gewinnen.

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne