Circus Tattoo show #2 6, rue du Port Giffaumont-Champaubert, 16 septembre 2023, Giffaumont-Champaubert.

Giffaumont-Champaubert,Marne

20 artistes (Tattoo/Piercing) sous un chapiteau et 25 exposants artisans. Présence en exclusivité YANNS, La tiktokeuse 869, Freaky Hoody, Betty Burger BBZ. Concert de Benny B,… Sur réservation..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

6, rue du Port Casino JOA

Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est



20 artists (Tattoo/Piercing) under a big top and 25 craft exhibitors. Exclusive presence of YANNS, La tiktokeuse 869, Freaky Hoody, Betty Burger BBZ. Concert by Benny B,… Reservations required.

20 artistas (tatuaje/perforación) bajo una carpa y 25 expositores de artesanía. Presencia exclusiva de YANNS, La tiktokeuse 869, Freaky Hoody, Betty Burger BBZ. Concierto de Benny B,… Reserva obligatoria.

20 Künstler (Tattoo/Piercing) in einem Zelt und 25 Kunsthandwerker als Aussteller. Exklusivauftritte von YANNS, La tiktokeuse 869, Freaky Hoody, Betty Burger BBZ. Konzert von Benny B,… Mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-08-21 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne