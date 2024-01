MALOÏSE en concert 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône, samedi 27 janvier 2024.

Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 19:00:00

fin : 2024-01-27 23:30:00

« Maloïse est un projet musical partageant des éclats de vie et des états d’âme. Axé sur la musique live, le chanteur compositeur Thomas fera danser et chanter un public éclectique autour de textes poétiques et de mélodies folk-rock. L’identité de Maloïse se base donc sur la musique live, le partage avec le public et l’énergie des scènes de toute taille. »

Restauration avec réservation conseillée avant le 25/01 à 20h : saucisse lentilles

Grande assiette : 9€ Petite assiette : 4.5€

EUR.

6 Rue du Pont Bar associatif fartfelien

Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



