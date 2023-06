Concert – Jeudi du Pilori – ‘The Checked Shirts’ 6 rue du Pilori 44490 Le croisic Le croisic, 24 août 2023, Le croisic.

Dans la noble tradition des backing bands, The Checked Shirts multiplient les expériences avec différents artistes spécialisés dans les musiques afro-américaines (blues, soul, rhythm’n’blues…). Profondément avide de rencontres et d’échanges musicaux, ce trio formé à la faveur du confinement du printemps 2020 par Arnaud Gobin (basse, chant), Nicle Deshayes (guitare) et Cyril Durand (batterie) s’imprègne donc, le temps d’un concert ou d’une session, de l’univers musical des artistes invités.

Pour cette date au Croisic, The Checked Shirts ont l’immense honneur de partager la scène avec Thibaut Chopin et Anthony Stelmaszack deux grands noms de la scène blues française.

Concert en plein air.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-24T18:00:00+02:00 – 2023-08-24T20:00:00+02:00

