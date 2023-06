Concert – Jeudi du Pilori – ‘Inish Dew’ 6 rue du Pilori 44490 Le croisic Le croisic, 17 août 2023, Le croisic.

Inish Dew, 100% irish music…

Le duo Inish Dew (traduction: la rosée de l’île…) composé de Stéphane, accordéon-chant et Herbert, guitare-chant, distille un subtil mélange de trad et de folk 100% irlandais.

Les deux musiciens vous invitent à pousser la porte de leur pub idéal pour un trip acoustique vous conduisant de thèmes traditionnels en chansons incontournables du répertoire. Ainsi il est rendu hommage aux Dubliners, à Sharon Shannon, aux Pogues, à Christy Moore et autres Solas… en même temps que jigs et reels viennent ponctuer ce voyage tourbé au pays du trèfle.

Slainte !

Concert de plein air.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-17T18:00:00+02:00 – 2023-08-17T20:00:00+02:00

