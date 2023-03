Concert – Jeudi du Pilori – ‘Swing of France’ 6 rue du Pilori 44490 Le croisic Le croisic Catégories d’Évènement: Le croisic

Concert – Jeudi du Pilori – ‘Swing of France’ 6 rue du Pilori 44490 Le croisic, 20 juillet 2023, Le croisic. Concert – Jeudi du Pilori – ‘Swing of France’ Jeudi 20 juillet, 18h00 6 rue du Pilori 44490 Le croisic Concert: 0 La contre-attaque du Jazz Musette ! Le titre d’un manifeste pour le retour d’une innovation à la française.

Un style musical issu du métissage cuturel du Jazz américain et du musette Français que le groupe nantais SOF s’approprie en y incluant ses influences actuelles. Délaissé depuis quelques années, le jazz musette contre attaque! Les Swing of France sont les héritiers non seulement des valses swing de Tony Murena, Gus Viseur et Jo Privat, mais également du collectif « Paris Musette » qui, il y a près de 30 ans, avait permis de remettre le piano à bretelles sur le devant de la scène. Concert en plein air. 6 rue du Pilori 44490 Le croisic 6 rue du Pilori 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 00 70 »}, {« type »: « email », « value »: « officedetourisme@lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.tourisme-lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/concert-jeudi-du-pilori-swing-of-france-le-croisic.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

