Concert – Jeudi du Pilori – ‘Habana Nueva’ 6 rue du Pilori 44490 Le croisic, 13 juillet 2023, Le croisic.

Concert – Jeudi du Pilori – ‘Habana Nueva’ Jeudi 13 juillet, 18h00 6 rue du Pilori 44490 Le croisic Concert: 0

Habana Nueva est un groupe de musique cubaine de la région Nantaise, avec un répertoire large et varié allant de la musique cubaine traditionnelle (incluant le son, la guaracha, les boleros, guajira, cha cha, mambo) jusqu’à la plus populaire salsa cubana. Une musique qui incite le public à danser et l’immerge dans une ambiance de fête, de joie et de chaleur purement cubaine.

Concert en plein air.

6 rue du Pilori 44490 Le croisic 6 rue du Pilori 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 00 70 »}, {« type »: « email », « value »: « officedetourisme@lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.tourisme-lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/concert-jeudi-du-pilori-habana-nueva-le-croisic.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T18:00:00+02:00 – 2023-07-13T20:00:00+02:00

2023-07-13T18:00:00+02:00 – 2023-07-13T20:00:00+02:00

CULTURE FAMILLE