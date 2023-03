Concert – Jeudi du Pilori – ‘Oakland Duo’ 6 rue du Pilori 44490 Le croisic, 6 juillet 2023, Le croisic.

Oakland est un duo inspiré de l’Americana, courant musical qui oscille entre folk et country. Sur des reprises de groupes tels que Creedence Clearwater Revival, Neil Young, The Eagles ou bien encore Johnny Cash ou Bruce Springsteen (entre autres), Fred (guitare-stompbox-chant) et Herbert (guitare-basse-contrebasse-chant) proposent des arrangements où s’exprime leur grande complicité vocale et musicale.

En effet les deux musiciens se connaissent depuis les années 90 et ont œuvré ensemble dans ce style au début de leurs carrières respectives. Ils revisitent et élargissent aujourd’hui leur répertoire en multipliant les combinaisons instrumentales (guitares acoustiques et électriques, basse, contrebasse) sur lesquelles se mêlent leurs deux voix aux registres complémentaires.

Ainsi de The Pogues à Simon and Garfunkel, en passant par du traditionnel bluegrass et des tubes extraits des seventies, les deux musiciens-chanteurs multiplient les crossovers de styles musicaux qui se sont mutuellement influencés, traduisant dans le choix de leurs covers toute la richesse de l’Americana.

Concert en plein air.

