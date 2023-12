Ateliers familiaux au Musée du Théâtre Forain 6 rue du Paradis Artenay, 3 janvier 2024, Artenay.

Artenay Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03

fin : 2024-01-31

Le musée invite les enfants à découvrir ses collections à travers des ateliers ludiques et créatifs. En petits groupes, ils pourront ainsi se familiariser avec le monde du théâtre ou de la marionnette.Familles

Le Musée du Théâtre Forain vous propose de découvrir la richesse de ses collections, tout en passant un moment ludique et créatif en famille. Après avoir vu dans le musée les objets/œuvres en rapport avec la thématique du jour, place ensuite à une activité de création en lien avec celle-ci (costumes, marionnettes, accessoires, décors…).

5 EUR.

6 rue du Paradis

Artenay 45410 Loiret Centre-Val de Loire



