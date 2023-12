CINÉMA : COMME PAR MAGIE 6 Rue du Palais de Justice Saint-Mihiel Catégories d’Évènement: Meuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-12 14:30:00

fin : 2024-01-12 1h 33min / Comédie

De Christophe Barratier

Avec Kev Adams, Gérard Jugnot, Claire Chust SYNOPSIS: Victor, jeune magicien en pleine ascension, élève seul sa fille Lison. C’est sans compter Jacques, son fantasque beau-père, qui se mêle contre son avis de l’éducation de la petite. Un tandem improbable qui aura pour arbitre Nina, l’amie d’enfance de Victor, au caractère bien trempé..

Avec Kev Adams, Gérard Jugnot, Claire Chust SYNOPSIS: Victor, jeune magicien en pleine ascension, élève seul sa fille Lison. C'est sans compter Jacques, son fantasque beau-père, qui se mêle contre son avis de l'éducation de la petite. Un tandem improbable qui aura pour arbitre Nina, l'amie d'enfance de Victor, au caractère bien trempé.Adultes 6 EUR.

6 Rue du Palais de Justice Salle Mangeot

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est

