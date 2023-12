EXPOSITION : « L’ART TOUT SIMPLEMENT » 6 Rue du palais de justice Saint-Mihiel Catégories d’Évènement: Meuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-01-02 09:00:00

fin : 2024-02-28 12:30:00 L’artiste Pierre Messang, peintre et plasticien, expose ses œuvres à l’office de tourisme Cœur de Lorraine..

L’artiste Pierre Messang, peintre et plasticien, expose ses œuvres à l’office de tourisme Cœur de Lorraine.Tout public 0 EUR.

6 Rue du palais de justice Office de tourisme Cœur de Lorraine

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est

