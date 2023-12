CINÉMA : JEFF PANACLOC – A LA POURSUITE DE JEAN-MARC 6 Rue du palais de justice Saint-Mihiel, 29 décembre 2023 20:00, Saint-Mihiel.

Saint-Mihiel,Meuse

1h 30min / Comédie

De Pierre-François Martin-Laval

Avec Jeff Panacloc, Nicolas Marié, Théodore Le Blanc

SYNOPSIS : Jeff Panacloc et Jean-Marc, le duo qui a conquis des millions de spectateurs, débarque pour la première fois au cinéma !

Jeff, homme calme et un peu candide, croise la route de Jean-Marc, un singe en peluche tout juste échappé d’une base militaire. Particularité : cette peluche… est vivante. Jean-Marc, sans gêne et sans filtre, embarque alors Jeff dans une aventure déjantée. Entre course-poursuite, rires et situations loufoques, rien ne va se passer comme prévu !. Tout public

Vendredi 2023-12-29 20:00:00 fin : 2023-12-29 . 6 EUR.

6 Rue du palais de justice Salle Mangeot

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est



1h 30min / Comedy

From Pierre-François Martin-Laval

With Jeff Panacloc, Nicolas Marié, Théodore Le Blanc

SYNOPSIS: Jeff Panacloc and Jean-Marc, the duo who have won over millions of moviegoers, are coming to theaters for the first time!

Jeff, a quiet, somewhat candid man, crosses paths with Jean-Marc, a stuffed monkey who has just escaped from a military base. Special feature: this stuffed animal? is alive. Jean-Marc, unashamed and unfiltered, embarks Jeff on a wild adventure. Between chases, laughter and zany situations, nothing goes according to plan!

1h 30min / Comedia

De Pierre-François Martin-Laval

Intérpretes: Jeff Panacloc, Nicolas Marié, Théodore Le Blanc

SINOPSIS: Jeff Panacloc y Jean-Marc, el dúo que ha conquistado a millones de cinéfilos, ¡llega por primera vez a la gran pantalla!

Jeff, un hombre tranquilo y algo cándido, se cruza en su camino con Jean-Marc, un mono de peluche que acaba de escapar de una base militar. Lo que tiene de especial este peluche… es que está vivo. Jean-Marc, sin pudor ni filtro, lleva a Jeff a una aventura salvaje. Entre persecuciones, risas y situaciones disparatadas, ¡nada sale según lo previsto!

1h 30min / Komödie

Von Pierre-François Martin-Laval

Mit Jeff Panacloc, Nicolas Marié, Théodore Le Blanc

SYNOPSIS: Jeff Panacloc und Jean-Marc, das Duo, das Millionen von Zuschauern begeistert hat, kommt zum ersten Mal ins Kino!

Jeff, ein ruhiger und etwas argloser Mann, kreuzt den Weg von Jean-Marc, einem ausgestopften Affen, der gerade von einer Militärbasis geflohen ist. Das Besondere daran ist, dass das Plüschtier lebt. Jean-Marc, ohne Scheu und ohne Filter, nimmt Jeff mit auf ein verrücktes Abenteuer. Zwischen Verfolgungsjagden, Lachen und verrückten Situationen wird nichts so sein, wie es sein sollte!

Mise à jour le 2023-12-06 par OT COEUR DE LORRAINE