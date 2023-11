CINÉMA : INESTIMABLE 6 Rue du Palais de Justice Saint-Mihiel, 8 décembre 2023, Saint-Mihiel.

Saint-Mihiel,Meuse

1 novembre 2023 en salle / 1h 32min / Comédie. De Eric Fraticelli

Avec Didier Bourdon, Eric Fraticelli, Philippe Corti.

SYNOPSIS: L’histoire vraie de trois amis qui découvrent un trésor… inestimable !. Adultes

Vendredi 2023-12-08 14:30:00 fin : 2023-12-08 . 5.5 EUR.

6 Rue du Palais de Justice Salle Mangeot

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est



