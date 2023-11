15ÈMES UNIVERSITÉS D’HIVER : « PHÉNOMÈNES SURNATURELS & APPARITIONS EN TEMPS DE GUERRE » 6 Rue du palais de justice Saint-Mihiel, 23 novembre 2023, Saint-Mihiel.

Saint-Mihiel,Meuse

Les 15es Universités d’Hiver de Saint-Mihiel auront lieu les 22, 23 et 24 novembre prochains sur le thème des apparitions et phénomènes surnaturels en temps de guerre. Elles débuteront exceptionnellement le jeudi matin.

Depuis l’origine du Christianisme, qui reprend en cela le riche héritage de l’Ancien Testament, les hommes et les femmes en guerre ont allégué avoir perçu des signes du Ciel en leur faveur et notamment avoir été favorisés par des apparitions et d’autres phénomènes surnaturels.

De Constantin apercevant une croix dans le ciel au moment de marcher contre son ennemi Licinius en 312 jusqu’aux interventions miraculeuses pendant la Première Guerre mondiale, de Kibeho (Rwanda) ou de Medjugorje (Bosnie-Herzégovine) dans les années 1980… les exemples illustrant le lien entre les apparitions et les conflits sont nombreux. Si certains phénomènes sont connus, voire reconnus, d’autres à l’inverse, restent à étudier.. Tout public

Vendredi 2023-11-23 14:00:00 fin : 2023-11-24 12:00:00. 0 EUR.

6 Rue du palais de justice Salle Mangeot

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est



The 15th Universités d?Hiver de Saint-Mihiel will take place on November 22, 23 and 24 on the theme of apparitions and supernatural phenomena in wartime. Exceptionally, they will start on Thursday morning.

Since the very beginnings of Christianity, which takes up the rich heritage of the Old Testament, men and women at war have claimed to have perceived signs from Heaven in their favor, and in particular to have been favored by apparitions and other supernatural phenomena.

From Constantine seeing a cross in the sky as he marched against his enemy Licinius in 312, to miraculous interventions during the First World War, Kibeho (Rwanda) or Medjugorje (Bosnia-Herzegovina) in the 1980s… there are numerous examples illustrating the link between apparitions and conflicts. While some phenomena are well known or even recognized, others have yet to be studied.

Las XV Universités d’Hiver de Saint-Mihiel se celebrarán los días 22, 23 y 24 de noviembre en torno al tema de las apariciones y los fenómenos sobrenaturales en tiempos de guerra. Excepcionalmente, comenzarán el jueves por la mañana.

Desde los orígenes del cristianismo, que se inspira en la rica herencia del Antiguo Testamento, los hombres y mujeres en guerra han afirmado haber percibido signos del Cielo a su favor y, en particular, haber sido favorecidos por apariciones y otros fenómenos sobrenaturales.

Desde Constantino que vio una cruz en el cielo mientras marchaba contra su enemigo Licinio en 312 hasta las intervenciones milagrosas durante la Primera Guerra Mundial, pasando por Kibeho (Ruanda) o Medjugorje (Bosnia-Herzegovina) en los años 80… son muchos los ejemplos que ilustran el vínculo entre apariciones y conflictos. Mientras que algunos fenómenos son bien conocidos o incluso reconocidos, otros están aún por estudiar.

Die 15. Winteruniversität von Saint-Mihiel findet am 22., 23. und 24. November zum Thema « Übernatürliche Erscheinungen und Phänomene in Zeiten des Krieges » statt. Sie beginnen ausnahmsweise am Donnerstagmorgen.

Seit den Anfängen des Christentums, das auf dem reichen Erbe des Alten Testaments aufbaut, haben Männer und Frauen im Krieg behauptet, Zeichen des Himmels zu ihren Gunsten wahrgenommen zu haben.

Von Konstantin, der 312 ein Kreuz am Himmel sah, als er gegen seinen Feind Licinius marschierte, bis hin zu den wundersamen Interventionen während des Ersten Weltkriegs, in Kibeho (Ruanda) oder in Medjugorje (Bosnien und Herzegowina) in den 1980er Jahren gibt es zahlreiche Beispiele, die die Verbindung zwischen Erscheinungen und Konflikten veranschaulichen. Während einige Phänomene bekannt oder sogar anerkannt sind, müssen andere noch erforscht werden.

