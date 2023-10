CINEMA : LA PAT’ PATROUILLE : LA SUPER PATROUILLE, LE FILM 6 Rue du Palais de Justice Saint-Mihiel, 10 novembre 2023, Saint-Mihiel.

Saint-Mihiel,Meuse

SYNOPSIS: La Pat’ Patrouille part en mission pour sa première grande aventure au cinéma ! Près de chez eux, leur plus grand rival, Monsieur Hellinger, devient le maire d’ Aventureville et commence à semer le trouble. C’est à Ryder et les chiens intrépides de la Pat’ Patrouille de plonger dans l’action pour l’arrêter. Tandis que l’un de nos héros se voit confronté à son passé dans cette nouvelle ville, l’équipe va trouver une nouvelle alliée : Liberty, une teckel futée et pleine d’énergie. Équipée de gadgets inédits et de nouveaux équipements, la Pat’ Patrouille va voler au secours des citoyens d’Aventureville. Aucune mission n’est trop dure car la Pat’ Patrouille assure !

1h 26min / Animation, Famille, Aventure, Comédie

De Cal Brunker

Avec Iain Armitage, Valentina, Marsai Martin. Enfants

Vendredi 2023-11-10 18:00:00 fin : 2023-11-10 . 6 EUR.

6 Rue du Palais de Justice Salle Mangeot

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est



SYNOPSIS: The Pat? Patrouille is off on its first big-screen adventure! Close to home, their biggest rival, Monsieur Hellinger, becomes mayor of Aventureville and starts causing trouble. It’s up to Ryder and the intrepid dogs of the Pat? Patrouille to get in on the action and stop him. As one of our heroes confronts his past in this new town, the team finds a new ally: Liberty, a clever and energetic dachshund. Equipped with all-new gadgets and gear, the Pat? Patrouille will fly to the rescue of the citizens of Aventureville. No mission is too tough for the Pat’ Patrouille!

1h 26min / Animation, Family, Adventure, Comedy

From Cal Brunker

With Iain Armitage, Valentina, Marsai Martin

SINOPSIS: La Pat? Patrouille emprende su primera gran aventura en el cine Cerca de casa, su mayor rival, el Sr. Hellinger, se convierte en alcalde de Aventureville y empieza a causar problemas. Depende de Ryder y de los intrépidos perros de la Pat? Patrouille entrar en acción para detenerlo. Mientras uno de nuestros héroes se enfrenta a su pasado en esta nueva ciudad, el equipo encuentra un nuevo aliado: Liberty, un inteligente y enérgico perro salchicha. Equipada con nuevos artilugios y equipos, la Patrulla Pat? Patrol acudirá al rescate de los ciudadanos de Aventureville. ¡Ninguna misión es demasiado difícil para la Pat’ Patrouille!

1h 26min / Animación, Familia, Aventura, Comedia

De Cal Brunker

Con Iain Armitage, Valentina, Marsai Martin

SYNOPSIS: Die Pat? Patrouille begibt sich auf ihr erstes großes Kinoabenteuer! In der Nähe ihres Hauses wird ihr größter Rivale, Monsieur Hellinger, Bürgermeister von Aventureville und beginnt, Unruhe zu stiften. Es ist an Ryder und den unerschrockenen Hunden der Pat? Patrouille müssen sich in die Action stürzen, um ihn aufzuhalten. Während einer unserer Helden in der neuen Stadt mit seiner Vergangenheit konfrontiert wird, findet das Team eine neue Verbündete: Liberty, ein kluger und energiegeladener Dackel. Mit neuen Gadgets und Ausrüstungen ausgestattet, wird die Pat? Patrouille den Bürgern von Aventureville zu Hilfe. Keine Mission ist zu schwer, denn die Pat’ Patrouille ist der Hammer!

1h 26min / Animation, Familie, Abenteuer, Komödie

Von Cal Brunker

Mit Iain Armitage, Valentina, Marsai Martin

Mise à jour le 2023-10-20 par OT COEUR DE LORRAINE