CINÉMA : MARIE-LINE ET SON JUGE 6 Rue du Palais de Justice Saint-Mihiel, 10 novembre 2023, Saint-Mihiel.

Saint-Mihiel,Meuse

SYNOPSIS : Marie-Line, 20 ans, est une serveuse énergique et bruyante. Sa rencontre avec un juge bougon et déprimé qui l’engage comme chauffeur, va bouleverser sa vie.

1h 43min / Comédie dramatique, Drame, Comédie

Jean-Pierre Améris

Avec Louane Emera, Michel Blanc, Victor Belmondo. Adultes

Vendredi 2023-11-10 14:30:00 fin : 2023-11-10 . 6 EUR.

6 Rue du Palais de Justice Salle Mangeot

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est



SYNOPSIS: Marie-Line, 20, is a noisy, energetic waitress. Her encounter with a grumpy, depressed judge, who hires her as his chauffeur, turns her life upside down.

1h 43min / Comedy drama, Drama, Comedy

Jean-Pierre Améris

With Louane Emera, Michel Blanc, Victor Belmondo

SINOPSIS: Marie-Line, de 20 años, es una ruidosa y enérgica camarera. Su vida da un vuelco cuando conoce a un juez gruñón y deprimido que la contrata como chófer.

1h 43min / Drama, Comedia

Jean-Pierre Améris

Con Louane Emera, Michel Blanc, Victor Belmondo

SYNOPSIS: Die 20-jährige Marie-Line ist eine energische und laute Kellnerin. Als sie einen mürrischen und depressiven Richter kennenlernt, der sie als Chauffeurin einstellt, wird ihr Leben auf den Kopf gestellt.

1h 43min / Drama, Komödie, Drama, Komödie

Jean-Pierre Améris

Mit Louane Emera, Michel Blanc, Victor Belmondo

